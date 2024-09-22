الأمم المتحدة: الحرب في غزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الموت والدمار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "العملية العسكرية (الإسرائيلية) في غزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الموت والدمار".

وأعرب في تصريح اليوم الأحد عن "قلقه من إمكانية تحول لبنان إلى غزة أخرى ما سيشكل مأساة مدمرة للعالم".

وأضاف "أدنت سابقا هجمات حماس ونحن بحاجة لإدانة محاولة فرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 352 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و431 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و818 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.