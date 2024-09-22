أونروا: النفايات موجودة في كل مكان بقطاع غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إنه مع بقاء مئات الآلاف من الأشخاص في مساحة صغيرة من الأرض، بشكل متزايد في قطاع غزة، "تستمر القمامة في التراكم هناك".

ونشرت الوكالة صورا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تظهر تكدس القمامة في مكب نفايات بمنطقة خان يونس، قائلة: "هذا موقع مكب نفايات في خان يونس، النفايات موجودة في كل مكان".

وأضافت أن "الشركاء في أونروا يعملوون على التخلص من النفايات في المكب، لكن الحرب والقيود المفروضة على الوصول تشكل تحديات شديدة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 352 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و431 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و818 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.