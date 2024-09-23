أردوغان: نتنياهو وحكومته يحاولون بكل الوسائل نشر الحرب في المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، يحاولون نشر الحرب في المنطقة بكافة الوسائل المتاحة لديهم.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلي بعض مؤسسات الفكر والرأي العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العام للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الأحد.

وأوضح أردوغان أن بلاده تتابع عن كثب المجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن ثلثي المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية والذين يزيد عددهم عن 41 ألفًا، هم من النساء والأطفال.

وتابع: "هناك كارثة إنسانية في غزة. لقد تم تهجير 1.9 مليون شخص. وتم تدمير 70 بالمئة من موارد المياه و75 بالمئة من المخابز في القطاع. وتعرض 95 بالمئة من المراكز الصحية لأضرار جزئية أو كلية".

وأردف: أن الاحتلال الإسرائيلي "دمر 200 ألف منزل جزئيا، وأصبح 80 ألف منزل غير صالح للسكن، ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى مصادر المياه النظيفة، وقد وصلت الأمراض مثل التهاب الكبد وشلل الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر".

وأكد أن ضمان وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، هما من أولويات تركيا.

وشدد على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع مساعي نتنياهو في نشر الحرب بالمنطقة برمتها، وتكثيف الضغوط على إسرائيل لمنعها من ارتكاب المزيد من المجازر".

ولليوم 353 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 431 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و 818 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.