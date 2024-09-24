10 شهداء بقصف (إسرائيلي) في مخيم النصيرات

استشهد 10مواطنين، بينهم طفلة، وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، جرّاء قصف إسرائيلي جوي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء استهداف منزل عائلة الوصيفي لـ 10 شهداء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة إن 8 شهداء و11 إصابة وصلوا إلى مركز الطوارئ التابع له جراء قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن طائرات "الكواد كابتر" الإسرائيلية المسيرة تطلق النار بشكل كثيف على منازل المواطنين بالمخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

ولفت النظر إلى استمرار تجدد إطلاق النار بشكل كثيف من آليات ومسيرات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وقالت مصادر طبية إن 28 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتكبت قوات الاحتلال، خلال أقل من 12 ساعة يوم الثلاثاء، ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية في المخيم الجديد شمال غربي بالنصيرات، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة الـ17 بشمال القطاع، أسفرت عن 17 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، وعدة إصابات بينها خطيرة.