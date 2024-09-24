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بعد نفاد الوقود

مجمع ناصر الطبي يعلن عن توقف مولد الكهرباء الرئيسي

الرسالة نت -غزة

بعد نفاذ الوقود ؛ مجمع ناصر الطبي يعلن عن توقف مولد الكهرباء الرئيسي 

أعلن مجمع ناصر الطبي المستشفى الرئيسي في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة عن توقف مولد الكهرباء الرئيسي نتيجة نفاذ الوقود المغذي له بسبب منع الإحتلال دخول الوقود لمستشفيات قطاع غزة . 

وبدوره أكد مدير عام المجمع د.عاطف الحوت أن توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل ينذر بوقوع كارثة إنسانية نتيجة انقطاع الكهرباء عن بعض الأقسام المهمة و منها العناية المركزة و حضانة الموليد الخُدج . 

و ناشد الحوت الجمعيات الحقوقية و المنظمات و المؤسسات الإنسانية بضرورة التحرك العاجل للضغط على جيش الإحتلال من أجل السماح بدخول  الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة و منها مجمع ناصر الطبي و إدخال الأدوية و المستلزمات الطبية .

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مجمع ناصر الطبي توقف مولد الكهرباء

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