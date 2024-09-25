حزب الله يعلن استشهاد القائد القبيسي بغارة على الضاحية، فمن هو؟

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استشهاد القائد الميداني إبراهيم قبيسي في غارة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضح الحزب في بيان، إنّ "القائد إبراهيم محمد قبيسي" الملقب "الحاج أبو موسى"، من مواليد 1962، ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وكانت مصادر لبنانية، أعلنت استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرون في غارة نفذها طيران الاحتلال الحربي على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

والشهيد القائدة هو من مواليد بلدة زبدين في جنوب لبنان، وانتسب لصفوف المقاومة الإسلامية منذ انطلاقتها عام 1982.

وبين الحزب، أن قبيسي تدرّج في المسؤوليات التنظيميّة داخل هيكليّات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القياديّة العليا، وأشرف على وخطّط للعديد من العمليّات ضدّ الاحتلال، خصوصّا في محور الإقليم الذي تولّى مسؤوليّته بين عامي 1998 و2000.

وتولّى مسؤوليّة وحدة بدر العسكريّة (شمالي نهر الليطاني) بين عامي 2001 و2018، و قاد عددًا من التشكيلات الصاروخيّة في المقاومة الإسلاميّة.

