بايدن: اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط لا يصب بمصلحة أحد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط "لا يصب في مصلحة أحد"، لافتًا إلى إمكانية اعتماد الحلول الدبلوماسية.

وقال بايدن، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، إن "اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد".



وأضاف الرئيس الأمريكي الذي تقدم بلاده دعمًا عسكريًا مطلقًا لـ"تل أبيب": "لا يزال الحل الدبلوماسي ممكنًا".

وأوضح أنه يعمل مع قطر ومصر من أجل التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس، لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى بين الجانبين، بينما وصلت المفاوضات بشأن ذلك إلى مرحلة حرجة جراء تمسك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب على القطاع وعدم الانسحاب، بينما وافقت حماس على مقترح بايدن الذي قدمه نهاية مايو/ أيار الماضي.

وبشأن لبنان، قال الرئيس الأمريكي في خطابه إنه يسعى للتوصل إلى "حل دبلوماسي ينهي التوترات" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

خطاب الرئيس الأمريكي يتزامن مع أعنف هجوم يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن 558 شهيدًا بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين ضحايا وجرحى بالجانب اللبناني.

وتشن "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.