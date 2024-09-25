85 شهيدا من الدفاع المدني منذ بدء العدوان على غزة

نعت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، رقيب.أ سائق الإطفاء محمد ماجد حسن أحمد (37 عاما)، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقتهم السكنية في منطقة التوام شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان تلقته "الرسالة نت"، إن" عمل الزميل محمد أحمد سائق إطفاء في محافظة الشمال، وهو الذي عرف بالتزامه وعدم تأخره عن تلبية نداء الواجب الوطني والإنساني".

وأفاد أنه وباستشهاد أحمد يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال هذه الحرب إلى 85 رجلا من رجال العمل الإنساني.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 354 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و467 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و921 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.