الجارديان: ينبغي إسقاط نتنياهو واعتقاله لتقديمه للقضاء

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية على أنه ينبغي إسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن السلطة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشدة على أن الحقيقة أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى بأن الزعيم الإسرائيلي يحتاج إلى حروب لا تنتهي من أجل البقاء في السلطة.

وقالت الصحيفة في مقال للكاتب البارز فيها " سيمون تيسدال"، إن "إسرائيل" لا بد أن تتوقف عن تصرفاتها، وإن الرعب الذي يتكشف في لبنان يشكل جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم الأخرى.

وتساءل المقال "هل ستغض بريطانيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وكل من يفترض أنهم يهتمون بأرواح المدنيين وحقوق الإنسان والقانون الدولي الطرف عن هذا التصرف الذي يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي الخارج عن السيطرة مرة أخرى؟ إن هذا الاحتمال المروع لا يصدق".

مجازر مروعة بحق المدنيين

أبرز مقال صحيفة الجارديان أن نتنياهو يستهدف الآن لجنوب لبنان، وربما البلاد بأكملها، إلى نوع من غزة الثانية.

فقد لقي أكثر من 41 ألف فلسطيني من سكان غزة، أغلبهم من المدنيين، كما قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 500 شخص في لبنان يوم الاثنين، بما في ذلك العديد من الأطفال. وفر عشرات الآلاف من منازلهم. فكم من الأبرياء سوف يقتلهم هذا الرجل قبل أن يترك منصبه؟

يقول نتنياهو إن هذه المذبحة الأخيرة ضرورية "لاستعادة التوازن الأمني". لكن نتنياهو نفسه هو الذي يفتقر إلى التوازن. فبأمره القاطع لسكان جنوب لبنان -مواطني دولة ذات سيادة- بإخلاء المنطقة على الفور، أشار نتنياهو إلى أن الهجمات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة سوف تشتد أكثر. وقد يتبع ذلك توغل عسكري بري.

إن هذا لم ينجح في عام 2006 ولن ينجح الآن. إن "استراتيجية" نتنياهو، كما هي الحال دائماً، تؤدي إلى هزيمة الذات.

فعلى الرغم من 1300 غارة إسرائيلية يوم الاثنين، فإن حزب الله يطلق المزيد من الصواريخ على دولة الاحتلال ويوسع مدى صواريخه. ولا يستطيع السكان الإسرائيليون النازحون العودة بأمان ــ وهو الهدف الأساسي الذي يسعى نتنياهو إلى تحقيقه.

إن العنف يولد العنف. وهو لا يجلب الأمن، بل المزيد من الكراهية والانتقام، وهذا هو نهج نتنياهو.

وكما هي العادة، يرسل نتنياهو رسائل مختلطة. فماذا نصدق؟ فهو يزعم أن العملية لها هدف عام محدود: إضعاف حزب الله ودفعه بعيداً عن الحدود، شمال نهر الليطاني.

ويزعم أنه يهتم بالمدنيين اللبنانيين، تماماً كما يزعم أنه يهتم بالأسرى الإسرائيليين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ــ والذين لقي العديد منهم حتفهم منذ ذلك الحين.

الفشل يلاحق نتنياهو

لكن الحقيقة أن نتنياهو، بعد أن فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق هدفه الوهمي المتمثل في تدمير حماس، يعمل الآن عمداً على خلق جبهة ثانية من خلال تصعيد المواجهة مع حزب الله ــ وهو بالضبط ما قضى الدبلوماسيون الأميركيون شهوراً في محاولة منعه.

وكانت الهجمات التي شنتها "إسرائيل" باستخدام أجهزة النداء واللاسلكي واغتيال قادة رئيسيين الأسبوع الماضي بمثابة مقدمة لهذه الخطوة. والخلاصة أن "الحرب إلى الأبد" وحدها هي التي تبقي نتنياهو في منصبه وفي السلطة.

تضيء أضواء التحذير الحمراء في كل مكان. وتقول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إن التصعيد الإقليمي " المدمر " يلوح في الأفق وسط ما تسميه حملة القصف الإسرائيلية الأكثر كثافة في الذاكرة الحديثة. وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية "لا تشكل انتهاكات للقانون الدولي فحسب، بل قد ترقى إلى جرائم حرب".

لقد كان حزب الله واضحا طوال الوقت. فهو يقول إنه سيتوقف عن إطلاق الصواريخ عندما يتم الاتفاق على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وليس قبل ذلك.

والحقيقة أن نتنياهو عرقل مثل هذا الاتفاق في مناسبات عديدة. ومع ذلك، يصر سفير "إسرائيل" في المملكة المتحدة في برنامج "توداي" على قناة بي بي سي على أن الأمر كله يتعلق بالتهديد الإرهابي في الشمال. إرهاب من، تسيبي حوتوفلي؟ إرهابهم أم إرهابك؟ يستمر الإنكار والتضليل الرسمي الإسرائيلي، مسترشدا بإشارات من أعلى.

كتب المعلق في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل : "تشير خطابات نتنياهو الأخيرة ومحادثاته مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى أنه غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق [وقف إطلاق النار]، الذي يعارضه شركاؤه في اليمين المتطرف. إن مصيره الشخصي له الأولوية على مصير الأسرى. لقد قرر المراهنة بكل شيء، أو بكل شيء تقريبًا ... على خطوة طموحة من شأنها أن تلحق الضرر بحزب الله وربما تؤثر على حماس بشكل غير مباشر".

يجب إيقاف نتنياهو. ولكن من سيفعل ذلك؟ ليس الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيقول مرة أخرى هذا الأسبوع في الأمم المتحدة إنه لديه خطة - لكنه في الممارسة العملية أساء التعامل مع الأزمة بشكل يائس. إنه يخشى أن يؤدي اندلاع حريق في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى الإضرار بفرص كامالا هاريس والديمقراطيين في انتخابات نوفمبر. فلماذا لا يتدخل؟ لأنه يخشى أكثر من الظهور بمظهر منحاز ضد "إسرائيل".

ونظرا لموقف واشنطن المتذبذب، فلا تتوقعوا من حكومة كير ستارمر أن تفعل أي شيء ذي معنى من تلقاء نفسها ــ مثل تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل".

ويعلن وزير الخارجية الريطاني ديفيد لامي أن " الشجاعة " و"الشجاعة" مطلوبتان في التعامل مع عالم اليوم. وهذا بالضبط ما تفتقر إليه كل العواصم الغربية، وهو ما قد تكتشفه لبنان على نفقتها الخاصة.

ولكن ماذا عن المحاكم؟ هل سيوقف القانون الدولي المزيد من الفظائع التي يقودها نتنياهو؟ لا تنتظروا بفارغ الصبر. فمن غير المعقول أن يصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، والتي طلبها المدعي العام في مايو/أيار. وهذا التأخير الطويل غير المبرر يثير الشكوك.

لكن ماذا عن الأمم المتحدة ذاتها؟ ما هي الطريقة الأفضل لإعادة تأكيد سلطتها المحطمة من التحرك أخيراً لتطبيق قراراتها العديدة التي تجاهلتها الأمم المتحدة بشأن فلسطين، بما في ذلك القرار الأخير الذي يطالب "إسرائيل" بإخلاء الأراضي المحتلة حيث تنتشر الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون اليهود؟ ومن المدهش أن نتنياهو ما زال من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

بدلاً من منحه منبراً، ينبغي للأمم المتحدة أن تمنع نتنياهو من دخول مقرها. وإذا حضر، فلابد من تجاهل الحصانة الدبلوماسية. ولابد من اعتقاله من قبل شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ــ وترحيله أو توجيه اتهامات إليه. إن نتنياهو خطير. ولابد من إيقافه بكل الوسائل غير العنيفة المتاحة.