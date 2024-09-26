قوات الاحتلال تفجر منزلا في دورا جنوب الخليل وتعتقل عدد من المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وفتشت عدد من المنازل واعتقلت عدد من المواطنين في حملة مداهمة لمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة .

وحسب شهود عيان فإن عدد من الآليات اقتحموا البلدة وانتشروا في الطرقات والحواري في وسط البلدة وداهموا أكثر من 40 منزلاً واعتقلوا عددًا من المواطنين بعد العبث والتفتيش في محتويات منازلهم والاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم.

كما اقتحمت القوات مقر فرع اتحاد عمال فلسطين في المدينة وعبثت بمحتوياته.

و اضطرت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل إلى تعليق دوام جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة في مدينة دورا، بسبب الأوضاع الأمنية التي تسبب بها اقتحام الجنود.

وفي ذات السياق فجر الجنود اليوم الخميس محلات تجارية ومطبعة تعود للأسير غانم علقم من قرية صفا غرب رام الله والذي اعتُقل في السابع عشر من الشهر الجاري. كما اعتقلت الشابين صالح مصطفى معروف وأسيد خليل معروف من البلدة.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان وهم: أحمد قرعان، 25 عامًا، عبد الله قرعان، 27 عامًا، وعبد الرحمن الطويل. إضافة إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزل الصحفي محمد سراري في المدينة.

وفي نابلس،أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة الشاب وليد خليفة بالرصاص، ثم اعتقلته على الرغم من اصابته الخطيرة .