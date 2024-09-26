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انفوجرافيك: 60% نسبة تراجع الاستثمارات الأجنبية في (إسرائيل) بالربع الأول من عام 2024

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https://alresalah.ps/p/296982

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الاحتلال طوفان الأقصى الاستثمارات في إسرائيل 2024

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