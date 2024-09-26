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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
60% نسبة تراجع الاستثمارات الأجنبية في (إسرائيل) بالربع الأول من عام 2024
26 سبتمبر 2024 . الساعة: 04:46 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296982
كلمات مفتاحية
الاحتلال
طوفان الأقصى
الاستثمارات في إسرائيل
2024
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