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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 67 مليار دولار تكلفة الحرب على غزة بحلول عام 2025

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الاحتلال إسرائيل الحرب على غزة طوفان الأقصى مليار دولار 2025

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