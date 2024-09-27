ثورة في ملاعب العالم دعماً للقضية الفلسطينية

شهدت مدرجات الملاعب العربية والدولية في الأسابيع الماضية حراكاً جماهيرياً، تضامناً مع القضية الفلسطينية، ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي 2023.

وتحولت هذه المدرجات إلى منصات للرأي والتعبير عن غضب الجماهير الرافضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأبرياء والأطفال الفلسطينيين في غزة.

وأظهر الجمهور الرياضي في مختلف الملاعب، دوره الإنساني والأخلاقي، تجاه القضية الفلسطينية، رغم القيود والإجراءات الحكومية وكذلك الحظر المفروض على الأراء والشعارات السياسية من قبل الاتحادات الدولية لاسيما اتحاد الفيفا.

ولم يقتصر التضامن مع القضية الفلسطينية على الملاعب العربية، إذ أخذ بُعداً عالمياً، وزخماً أكبر في المحافل الرياضية، قاده جمهور نادي سلتيك الأسكتلندي، بدوري أبطال أوروبا عندما رفع لافتة موجهة للشعب الفلسطيني كُتب فيها: "يستطيعون قمعك، ويستطيعون أسرك، لكنهم لن يحطّموا عزيمتك... غزّة، جنين، طولكرم، نابلس، لن تسيروا وحدكم أبداً".

وفي الملحق الأوروبي المؤهل لدوري الأبطال وجهت جماهير نادي غلطة سراي التركي رسالة دعم لأهالي قطاع غزة عبر لافتة كبيرة خُط عليها "كلنا غزة".

الجماهير تُدير ظهرها للنشيد الإسرائيلي

وعبرت الجماهير الإيطالية عن رفضها لجرائم الاحتلال، عندما أدارت ظهرها للنشيد الإسرائيلي في المباراة التي أقيمت بين منتخبي إيطاليا وإسرائيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتكرر المشهد ذاته في الدوري الإسرائيلي حين أدار جمهور سخنين العربي والذي يمثل الأقلية الفلسطينية بالداخل المحتل، ظهره لنشيد إسرائيل، خلال مباراة فريقهم أمام نادي مكابي بئر السبع.

ثورة في المدرجات من أجل فلسطين

لم تخلُ الملاعب العربية من الرسائل والشعارات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، إذ تزين ملعب أهلي طرابلس الليبي في البطولة الكونفدرالية الإفريقية بلوحة تُشير إلى أطفال فلسطين، كُتب عليها: "أرواح تصعد للسماء، لتكون عصافير في الجنة".

ووصفت جماهير أهلي طرابلس أرض فلسطين بـ "أرض الأسود، رمز الصمود"، في "تيفو" مميز رفعته في أحد لقاءات الدوري الليبي الممتاز، قبل أن ترفع لوحة أخرى كُتب عليها: "فلسطين قضيتنا إلى يوم يبعثون".

وتفاعلت الأندية الليبية مع الحراك الجماهيري الداعم لفلسطين، إذ أضاف معظمها العلم الفلسطيني إلى شعاراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صبغت الشعار باللونين الأبيض والأسود، تضامناً مع شهداء غزة.

ورفعت جماهير أهلي بنغازي "تيفو" ظهر فيه عدد من أبرز الشخصيات النضالية في التاريخ العربي، وهم : عمر المختار وعبد القادر الجزائري ومصباح الجربوع وسلطان الأطرش وسعد زغلول وعبد الكريم الخطابي، تحت عنوان: "لا نخضع ولا نُذل، مثلما فعل أجدادنا في الغازي والمحتل".

علم فلسطين أولوية على العلم التونسي

صفق لاعبو النادي الأهلي المصري لجمهور منافسهم الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2023-2024، بعدما رفع رسالة تضامنية مع فلسطين، تحت عنوان: "صُنع في غزة"، بينما طغى العلم الفلسطيني على نظيره التونسي بمشهد يُدلل على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.

كما تزينت مدرجات ملعب رادس في ضواحي العاصمة تونس بأعلام فلسطين، و"اللافتات" المؤيدة للقضية الفلسطينية، خلال المباراة التي فاز بها النادي الأفريقي على نظيره الأولمبي الباجي بالدوري التونسي لكرة القدم.

تأبين الشهيد إسماعيل هنية

وأعلنت رابطة الدوري التونسي لكرة القدم، الأسبوع قبل الماضي، عن قرارٍ بالوقوف دقيقة صمت قبل كل مباراة في بطولة الدوري العام، حداداً على أرواح شهداء غزة.

بينما استهل النادي الإفريقي أولى مبارياته في الدوري التونسي بدخلة جماهيرية مميزة، رفع خلالها صورة مرسومة للشهيد إسماعيل هنية وشعاره الشهير : " بثبات الرجال ... وعهدة الشهداء لن نعترف بإسرائيل".