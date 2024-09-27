بيان بشأن حادثة مقتل السيدة إسلام حجازي

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بيانا عاجلا بشأن حادثة مقتل السيدة إسلام حجازي رائدة العمل الخيري ومديرة مؤسسة شفاء فلسطين في قطاع غزة.

وعبرت الوزارة عن أسفها لهذه الحادثة وتقدمت بالتعازي والمواساة لعائلة الفقيدة ولأبناء الشعب اللفلسطيني الصامد في قطاع غزة منوهة لأهمية عدم التعاطي مع الشائعات بخصوص الحادثة والمتداولة عبر شبكات التواصل .

وقالت الوزارة في بيانها :" لقد تابعت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني الحادث منذ لحظاته الأولى، وقامت بتشكيل لجنة تحقيق فورية لمتابعة تفاصيله والوقوف على حيثياته، ومنحت اللجنة كامل الصلاحيات لكشف ملابساته. "

وحذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، المواطنين من اختلاق الأقوال والأحاديث حول الحادث، وعدم التعاطي مع الشائعات المنتشرة، واستقاء المعلومة من مصادرها وقنواتها المعروفه.