الاحتلال يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، منفذاً سلسلة غارات، مساء اليوم، في منطقة حارة حريك.

وتقول مصادر اعلامية لبنانية أن 6 مبان سكنية قد سويت بالأرض جراء الغارات الأوسع منذ تصعيد العدوان على لبنان طالت الغارات مربعا سكنيا كاملا في حارة حريك في الضاحية.

وحسب مصادر وزارة الصحة اللبنانية فقد ارتقى شهيدين ووصل إلى المستشفيات 76 جريحاً ، في حصيلةٍ أولية للعدوان.

واعترف الاحتلال بأنه شن غارات على ضاحية لبنان الجنوبية مستخدما طائرات F35 وقنابل خارقة للتحصينات، وحسب وسائل إعلامية عبرية فإن الاحتلال أبلغ الولايات المتحدة الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل وقت قصير من تنفيذه، في الوقت الذي أنكر البنتاغون ذلك .