مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بالضفة الغربية عن عدد من الإصابت في اقتحامات متفرقة لعدد من مدن وقرى الضفة فجر اليوم .

ففي طوباس، أصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس.وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل الشاب المصاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ إلى المستشفى، بينما استطاع الجنود اعتقال شاب آخر مصاب، بعد منع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إليه.

واندلعت اشتباكات مساحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها القرية، خلال محاصرة القوات لمنزل الأسير المحرر قتيبة الشاويش نجل الأسير الشهيد خالد الشاويش، ولازالت تحاصر المنزل.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: الشاب خالد أحمد قعد من منزله في بلدة أبو قش شمال رام الله، والأسير المحرر يحيى علي قدح من قرية شقبا غرب رام الله، والشابين رمزي حامد، ومحمد عبد الحميد حامد بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما في سلواد.

وفي ذات السياق واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها وصولا لمدينة الخليل، وتحديدا بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل فجر اليوم واعتقلت ثلاثة مواطنين، كما اعتقل الجيش خمسة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية وهم الشابة زوجه نادي رضوان والمحامي احمد شبيطه وجواد حسني جوهر حسين و نمر حسين ووديع شبيطه.

وفي نابلس تواصلت الاقتحامات والاعتقالات في مخيم بلاطةه، حيث اعتقل جيش الاحتلال الشابة عبير بعارة الحكيم من شارع المريج بعد مداهمة منزلها ، والمواطن عزت التمام من شارع الرازي ، بلال البشتاوي في شارع عادل زعيتر، قبل أن تنسحب القوات من المخيم، بينما لا زالت عملية الاقتحام متواصلة في شمال عقابة، قضاء طوباس، واعتقلت عدد من المواطنين.

وفي جنين تواصلت الاعتقالات ودخول الآليات التابعة لجيش الاحتلال حتى ساعة متأخرة من صباح اليوم، واعتقلت الشاب حمزه ابو عبيد بعد اقتحام عرابة ومداهمة منزل ذويه ، والشاب منذر عيسى عريدي من عرابة أثناء تواجده بمنزل شقيقته في يعبد، بينما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الإضراب الشامل والذي يشمل المدارس اليوم بإستثناء الصحة.