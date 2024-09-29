وزارة الصحة اللبنانية : استشهاد 7 مسعفين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم عن استشهاد 7 مسعفين في غارات متواصلة على بلدات الجنوب اللبناني، كما بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان 33 شهيدًا و195 جريحًا خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن الغارات طالت العديد من المناطق اللبنانية، بما في ذلك الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث استهدف القصف منطقة الشياح وشارع برج البراجنة وأطراف منطقة الليلكي، إضافة إلى بلدات جنوب البلاد.

وأفادت الوزارة بأنها تعمل على إخلاء المستشفيات في الضاحية الجنوبية تحسبًا لتفاقم الوضع، خاصة بعد أن شهدت المنطقة غارات هي الأعنف منذ حرب تموز/يوليو 2006. وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن حصيلة الهجوم الإسرائيلي، الذي يعد الأعنف منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 23 أيلول/سبتمبر الجاري، بلغت 816 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، و2507 جرحى.