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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خلال العام 2023 أسباب مغادرة المستوطنين لـ(إسرائيل)
29 سبتمبر 2024 . الساعة: 03:25 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297052
كلمات مفتاحية
إسرائيل
مستوطنين
عودة
طوفان الأقصى
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