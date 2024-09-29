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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: خلال العام 2023 أسباب مغادرة المستوطنين لـ(إسرائيل)

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إسرائيل مستوطنين عودة طوفان الأقصى

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