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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: طوفان الأقصى هز أركان المشروع (الإسرائيلي)

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https://alresalah.ps/p/297053

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إسرائيل الحرب على غزة طوفان الأقصى

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