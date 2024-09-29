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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: الحرب على غزة تتسبب بخسارة مطاعم الاحتلال بالشمال

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إسرائيل الحرب على غزة الشمال خسارة بنوك طوفان الأقصى

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