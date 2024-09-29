الجيش الأردني يجهز مستشفى ميدانياً للتوليد والخداج استعدادا لإرساله إلى غزة

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية /بترا/، اليوم الأحد، أن عاهل البلاد عبد الله الثاني، تابع عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج/ خان يونس"، الذي سيُرْسَل إلى غزة قريبا.

وأعرب الملك الأردني، عن اعتزازه وتقديره "لمرتبات الخدمات الطبية الملكية على عطائهم وجهودهم المستمرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية".

ويشتمل المستشفى، الذي سيكون مجاورا للمستشفى الميداني الأردني "خان يونس/4" على (4) غرف عمليات للولادة، و30 سريرا لما بعد الولادة، و8 حاضنات في قسم الخداج، وأقسام مساندة.

وتدير الخدمات الطبية الملكية الأردنية مستشفى ميدانيا في "تل الهوى" بغزة منذ عام 2009، فيما أرسلت في أثناء الحرب الحالية، مستشفى ميدانيا آخر ليقدم خدماته في "خان يونس"، إضافة إلى المستشفى الميداني في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتم أخيرا إطلاق مبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في غزة، التي تستخدم تقنيات حديثة تمكن مبتوري الأطراف من المشي باليوم نفسه، وقد باشرت أعمالها بعد وصول عيادتين متنقلتين وكادر طبي إلى خان يونس في 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 359 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.