تراجع أعداد المهاجرين اليهود إلى دولة الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعداد المستجلبين اليهود إلى دولة الاحتلال تراجعت بنسبة كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة مقارنة بالعام السابق للحرب .

وقال موقع /واللا/ العبري: إنه خلال الحرب، هاجر إلى إسرائيل حوالي 31 ألف شخص من جميع أنحاء العالم من أكثر من 100 دولة مختلفة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 50 بالمئة عن العام السابق حيث وصل إلى دولة الاحتلال حوالي 46 ألف مستجلب جديد في عام 2023، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الهجرة والاستيعاب في حكومة الاحتلال والوكالة اليهودية.

وأشارت إلى أن المعطيات أظهرت أن روسيا كانت أكبر دولة مصدرة للمهاجرين، حيث وصل منها 19 ألفا و 850 مستجليا جديدا.

وشملت البلدان البارزة الأخرى الولايات المتحدة وكندا بـ ثلاثة آلاف و 340 مستجليا ، وفرنسا (1820) وأوكرانيا 980، وبيلاروسيا 795.

واستقر ما يقرب من ثلثي المستجلبين الجدد في ست مدن فقط، وكانت نتانيا وتل أبيب وحيفا والقدس وبات يام وأشدود الخيارات الأولى.