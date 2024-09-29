(هيئة الأسرى) تحذر من انتقام إدارة سجن النقب بحق الأسرى الفلسطينيين

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من إجراءات انتقامية تتخذها إدارة سجن النقب في الجنوب الإسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وأفادت "هيئة الأسرى" في بيان لها تابعته "الرسالة نت"، بأن إدارة سجن النقب تطبق سياسات قاسية تشمل تجويع المعتقلين، تجاهل علاجهم، ومنعهم من الحصول على الملابس.

وأكدت الهيئة على تفاقم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الأسرى نتيجة هذه العقوبات.

وذكرت أن الأمراض الجلدية انتشرت بشكل واسع بينهم، بسبب نقص أدوات النظافة وغياب الملابس.

وأوضحت الهيئة أن إدارة السجن تخوض حربًا نفسية وجسدية ضد المعتقلين من خلال التعذيب، الإهانات، وحرمانهم من حقهم في العلاج.

وفيما يتعلق بالطعام، أشارت الهيئة إلى أن نوعية الطعام رديئة، ولا تكفي لتلبية احتياجات الأسرى، مما أدى إلى فقدان العديد منهم لعشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أبلغت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تدهور الأوضاع في السجون الإسرائيلية، خصوصًا في سجن "سدي تيمان" المعروف بسمعته السيئة في الجنوب الإسرائيلي.