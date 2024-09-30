الجبهة الشعبية تعلن استشهاد 3 قادة في قصف على بيروت

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فجر اليوم الاثنين، 3 من قيادييها استشهدوا في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في منطقة الكولا وسط بيروت.

وأوضحت الجبهة، أن الغارة أدت إلى استشهاد محمد عبد العال عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة العسكرية والأمنية وعماد عودة عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، بالإضافة إلى عبد الرحمن عبد العال.

وهذه هي المرة الأولى التي تشن طائرات الاحتلال غارة وسط بيروت خارجية الضاحية الجنوبية للمدينة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 105 لبنانياً في غارات الاحتلال على لبنان خلال يوم الأحد.