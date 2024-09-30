حزب الله ينفي اختيار أميناً عاماً جديداً له

نفى حزب الله اللبناني، مساء الأحد، اتخاذ إجراءات تنظيمية داخل قيادته عقب استشهاد الأمين العام حسن نصر الله وقادة آخرين في غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح الحزب في بيان، "تعليقاً على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيميّة داخل قيادة حزب الله بعد إستشهاد سماحة الأمين العام رضوان الله تعالى عليه، يهمّنا أن نوضّح أن الانباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهميّة لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن تعيين القيادي البارز هاشم صفي الدين خلفا لحسن نصر الله في قيادة الحزب.