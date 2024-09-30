استشهاد قائد حركة حماس بلبنان (فتح شريف) بقصف (إسرائيلي) على الجنوب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاثنين، استشهاد قائدها في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين، وزوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم "البص" بالجنوب اللبناني.

وقالت حركة "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت" إن الشهيد "فتح شريف" ارتقى "شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى مع زوجته المربية الشهيدة اُمية ابراهيم عبد الحميد وابنه الشهيد أمين فتح شريف، وابنته الشهيدة وفاء فتح شريف".

وأضافت الحركة: "لقد مضى الأخ القائد أبو الأمين شهيداً في معركة طوفان الأقصى المباركة على طريق قادة حركتنا وشعبنا الشهداء، بعد مسيرة حافلة بالعمل خدمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع وقضيته العادلة".

واستذكرت "حماس" في بيانها خصال الشهيد، مشيرة إلى أنه كان "شعلة دائبة من النشاط والحيوية، شجاعاً مقداماً، وراحلة من رواحل العمل الوطني والدعوي والتربوي والجهادي".

وأكملت: "لقد تميّزت في عملك في سلك التعليم، حيث كنت معلّما ناجحا، ومديراً متميّزا، فكانت مدرستك التي تديرها، متقدّمة دائما في ركاب المدارس المتميّزة، التي خرّجت أجيالا من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان".

وجددت الحركة تأكيدها المضي على درب الشهداء ومواصلة مسيرتهم حتى دحر الاحتلال وتحرير القدس.

وشغل الشهيد القيادي "شريف" منصب رئيس الهيئة العامة في رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان ورئيس اتحاد المعلمين في لبنان.

بدورها نعت رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان الشهيد "شريف"، مشيرة إلى أنه "نال وسام الشهادة بعد حياة مفعمة بالعطاء قضاها في خدمة التعليم وتربية النشء الفلسطيني وضخّه بماء العلم والثقافة وحب فلسطين والدفاع عنها وعن مقدساتها".

وأضافت الرابطة في بيان تلقته "الرسالة نت": "أيها القائد التربوي الكبير، يا صاحب الظل العالي الممتد من عرينك ثانوية دير ياسين في مخيمات صور إلى صيدا وبيروت والشمال والبقاع وإلى كل تجمعات شعبنا الفلسطيني في لبنان وصولا إلى الداخل الفلسطيني وإلى غزة المجاهدة والضفة الأبية".

وتابعت: "سيبكيك زملاؤك وطلابك، سيبكيك أطفال غزة ونساؤها وشيوخها وسيشعرون بفقدك لأنك كنت سندا وعونا لهم في محنتهم ومدافعا عنهم من شرور حرب الإبادة والتجويع التي شنّها الاحتلال الصهيوني عليهم".

وكانت قوات الاخالال الإسرائيلي قد اغتالت فجر اليوم 3 من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة الكولا وسط العاصمة بيروت.

وتواصل "إسرائيل" لليوم الـ 8 على التوالي، عدوانها العسكري وقصف مناطق متفرقة في جمهورية لبنان، وتحديدًا الضاحية الجنوبية في العاصمة "بيروت" وشرقي وجنوبي لبنان؛ موقعةً شهداء وإصابات.