استشهاد الصحفية وفاء العديني وعائلتها بقصف منزلهم في دير البلح

استشهدت الصحفية وفاء العديني، وزوجها وطفليها، فجر اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب لـ 175 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً لعائلة العديني بمنطقة البركة في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله، وهم: منير العديني، والصحفية وفاء العديني، والطفل تميم منير العديني، والطفلة بلسم منير العديني.

وعملت الصحفية "العديني" مديرة لوحدة الإعلام الخارجي في مؤسسة الثريا للإعلام، ونشطة في المجال الصحفي الأجنبي، ومؤسسة فريق "16 أكتوبر" الإعلامي الذي يكشف زيف رواية الاحتلال باللغة الإنجليزية.

وباستشهاد الزميلة "العديني"، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175 صحفياً وصحفيةً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفقًا لمعطيات المكتب الحكومي الإعلامي.

وكان آخر صحفي استشهد بالقصف الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، الزميل محمد أبو شوقة، في مجزرة الاحتلال ارتكبها في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.



وبشكل مستمرّ تحذّر مؤسسات فلسطينية ودولية من الاستهداف الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يواصل استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحديا بذلك تحذيرات دولية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 360 تواليًا، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقصف العديد من المنازل المأهولة ومدارس تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر جديدة ضد المدنيين.

وارتفعت حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 41 ألفًا و595 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و251 مصابا بجروح متفاوتة، وفقا لبيان وزارة الصحة، ظهر أمس الأحد.