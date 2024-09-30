الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 41,615 شهيدا و 96,359 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا، و 108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت"، اليوم الإثنين، إنه "لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفاً و 615 شهيدا، و 96 ألفا و 359 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ودعت ذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة لضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.