مستجدات العدوان الإسرائيلي لليوم الـــــــ 360

تواصل طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة قطاع لليوم الــ 360 من الحرب مخلفة 16 شهيدا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واصابة 61 مواطن .

وحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة فقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 41595 شهيدا و96251 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023

وارتقى أربعة شهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة العديني، أسفر عنه استشهاد الصحافية وفاء العديني وزوجها وطفليها، في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع.

كما استشهد مواطن بالإضافة إلى عدد من الإصابات الخطيرة في قصف خيمة للنازحين في منطقة البركة وسط دير البلح. كما استشهد ستة مواطنين وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدعاليس في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة نشبت في شارع الدعوة شرق النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة أبو جعفر التي تؤوي نازحين بحي السلاطين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف مماثل استهدف مدرسة ام الفحم في بيت لاهيا.

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد رياض الصالحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة واثنين من المواطنين بالإضافة إلى عدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة سمور بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفي الجنوب استشهد ثلاثة مواطنين في استهداف سيارة مدينة قرب ملاهي أصداء شمالي خان يونس، كما وارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.