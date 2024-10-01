تطورات العملية البرية في لبنان

أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن البدء بعملية برية جنوب لبنان، مشيراً إلى أنّه "تمت الموافقة على مراحلها ويتم تنفيذها وفقاً لقرار المستوى السياسي". في الوقت الذي أكدت فيه مصادر إعلامية لبنانية أن ما ينقله الإعلام العبري عن تقدم بري قرب الحدود عار من الصحة، و أنّ الجيش اللبناني أعاد تموضعه في منطقة جنوب الليطاني.

وتلقى الاحتلال الإسرائيلي في الساعتين الماضيتين ضربات نوعية من المقاومة الإسلامية في لبنان التي استهدفت تحركاته عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

فقد استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية، في منتصف الليل قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة.

و أعلنت المقاومة عن عملية نوعية استهدفت فيها تحركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏العديسة و كفركلا بالأسلحة ‏المناسبة، وحققت إصابات في صفوفهم.

وسمعت صفارات الإنذار في "مسكاف عام" في إصبع الجليل المحتل، بعد إطلاق حزب الله للنيران باتجاهها.

وتقول أخبار إعلامية صادرة عن مواقع عبرية بأن الجيش أطلق قذائف صاروخية نحو "مسكاف عام" وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة