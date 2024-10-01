من غزة إلى الضفة ... تطورات العدوان الإسرائيلي في يومه الـــ 361

أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال "الهلال الأحمر" إن شابا أصيب بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام مخيم بلاطة، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة، دارت في مخيم بلاطة بعد تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال بواسطة شاحنة تجارية.

ودفع الاحتلال بتعزيزات إلى مخيم بلاطة عبر شارع القدس وشارع روجيب، ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في حارة الحشاشين داخل المخيم.

وأكدت مصادر محلية وجود عدد من الإصابات داخل المخيم، وتم رصد نقل إصابة بواسطة الية عسكرية إلى معسكر عورتا ونقله إلى مركبة إسعاف إسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة ودمرت أراضي زراعية وأشجار زيتون في "برطعة" شمال جنين

وفي غزة استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 7 شهداء وعدد من المصابين من مدرسة "الشجاعية" بعد استهدافها من الاحتلال.

كما استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، الليلة الماضية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

و ارتفعت حصيلة استهداف بناية صهيون في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة إلى خمسة شهداء وعدة إصابات

وفي جباليا استشهد اثنين من المواطنين اثر قصف منزل لعائلة السحار في منطقة الهوجا في مخيم جباليا. كما استشهد مواطن وأصيب اثنين في قصف تجمع للمواطنين ببيت حانون شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم السادس تنفيذ حملة تدمير واسعة وكبيرة في بلدة الفخاري وحي العمور شرق مدينة خان يونس.

وقصفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة العمور في المنطقة.

وانتشلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد محمد بسام أبو خماش جراء استهداف مسيرة اسرائيلية لخيمة قرب كف صوفا شمال شرق رفح.

وانتشل المسعفون في وقت سابق جثامين لثلاثة شهداء من منطقة خربة العدس شمال رفح . وارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.