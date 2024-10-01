حزب الله يستهدف مقر الموساد ووحدة الاستخبارات العسكرية في تل أبيب

أعلن حزب الله صباح اليوم عن إطلاق سلسلة عمليات خيبر، ردًّا على استهداف المدنيين والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. اللبنانية.

وأعلن في بيان له:" أنه و في إطار سلسلة عمليات “خيبر” وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي” 4″ ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.‏

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية تجمعًا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2، كما قصفت تجمعا لجنود العدو ‏قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية، بالإضافة إلى استهدافها تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية ومستعمرة المطلة بصلية صاروخية.

كما أعلن مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدافه تحركاً لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهدافه قوة لجنود العدو الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة.‏