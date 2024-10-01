الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

إعلان موعد عقد الدورة الاستثنائية لامتحانات التوجيهي في غزة

الرسالة نت -الضفة المحتلة

قدَّم وزير التربية والتعليم أمجد برهم شرحًا حول سير العملية التعليمية في قطاع غزة بعد انتظام 220 ألف طالب وطالبة من القطاع في المدارس الافتراضية التي افتتحتها الوزارة للطلبة.

 

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعية، برئاسة محمد مصطفى، والتي تم عقدها في مدينة رام الله .  حيث تم الإعلان عن موعد عقد الدورة الاستثنائية لامتحانات التوجيهي في  غزة.

موعد عقد امتحانات التوجيهي في غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه تم تسجيل حوالي 26 ألف طالب وطالبة من القطاع للتحضير للدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة مطلع يناير 2025، بالإضافة إلى استكمال العمل على التحاق 19 ألف طالب مقيم في مصر حاليًا بالمدارس الافتراضية مع استمرار التحضير لعقد بعض الفعاليات الوجاهية في مراكز تعليمية خاصة تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم في الأراضي المصرية.

 

واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297107

كلمات مفتاحية

غزة توجيهي حرب غزة امتحانات الثانوية العامة الدورة الاستثنائية امتحانات توجيهي ٢٠٢٤ توجيهي غزة ٢٠٢٤ توجيهي ٢٠٠٦ غزة الثانوية العامة في غزة متى امتحانات التوجيهي في غزة متى امتحانات توجيهي ٢٠٢٤ في غزة توجيهي ٢٠٠٧

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر