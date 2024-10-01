إعلان موعد عقد الدورة الاستثنائية لامتحانات التوجيهي في غزة

قدَّم وزير التربية والتعليم أمجد برهم شرحًا حول سير العملية التعليمية في قطاع غزة بعد انتظام 220 ألف طالب وطالبة من القطاع في المدارس الافتراضية التي افتتحتها الوزارة للطلبة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعية، برئاسة محمد مصطفى، والتي تم عقدها في مدينة رام الله . حيث تم الإعلان عن موعد عقد الدورة الاستثنائية لامتحانات التوجيهي في غزة.

موعد عقد امتحانات التوجيهي في غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه تم تسجيل حوالي 26 ألف طالب وطالبة من القطاع للتحضير للدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة مطلع يناير 2025، بالإضافة إلى استكمال العمل على التحاق 19 ألف طالب مقيم في مصر حاليًا بالمدارس الافتراضية مع استمرار التحضير لعقد بعض الفعاليات الوجاهية في مراكز تعليمية خاصة تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم في الأراضي المصرية.

واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.