(حماس) تدعو إلى أوسع مشاركة في فعاليات ذكرى طوفان الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الذكرى السنوية الأولى لمرور عام على طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين أول.

وطالبت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، الفلسطينيين والجماهير العربية والإسلامية والأحرار في أنحاء العالم إلى الخروج في مسيرات حاشدة وفعاليات تضامنية واسعة في كل مدن وعواصم العالم.

وقالت الحركة: "لتكن أيام الجمعة 4 أكتوبر والسبت 5 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر والإثنين 7 أكتوبر أياما لتنفيذ أوسع الفعاليات الجماهيرية والمسيرات التضامنية في كل الشوارع والمدن والعواصم العربية والإسلامية والعالمية، وذلك رفضا للعدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي لحرب الإبادة والمجازر المروعة التي يتعرض لها أهل قطاع غزة، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق.

وأضافت "لتتوحد الجهود والأصوات الحرة المتضامنة والرافضة لجرائم الاحتلال وعدوانه على فلسطين ولبنان"، مطالبة بتصاعد الضغوط لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب اللبناني.