حملة اقتحامات واعتقالات ليلية (إسرائيلية) بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات طالت مناطق متفرقة بالضفة، اعتقلت خلالها عدة مواطنين، بعد دهم منازلهم، فيما يواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد محمد مسك، الذي تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق النار في يافا، وثلاثة من أشقائه، وأخذت قياسات منزل ذويه تمهيداً لهدمه.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج عبد القادر قطناني ونجله خليل من مخيم عسكر القديم في نابلس.

فيما اعتقلت الشاب أحمد هاني الحويطي واعتدت عليه خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام بلاطة للاجئين حتى هذه الساعة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي المصايف وسط رام الله، واعتقلت الشاب أحمد إدريس، ابن خال منفذ عملية تل أبيب احمد الهيموني.