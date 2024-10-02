جماعة أنصار الله تنفذ عملية بصواريخ قدس 5 في عمق الكيان (الإسرائيلي)

قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين: صواريخنا وصلت إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية في عمق الكيان الصهيوني

وتابع في كلمة له:" نفذنا عملية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5".

وأكد على أن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع مصالحهما تحت دائرة النار.

وشدد على استعدادهم للمشاركة في أي عمليات مشتركة انتصارا لفلسطين ولبنان وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد.

كما وبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي، مؤكدا عدم ترددهم في توسيع عملياتنا العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقع العدوان عن غزة ولبنان