حزب الله يقصف 9 مواقع (إسرائيلية)

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، الرد على اعتداءات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر.

وأعلن حزب الله، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 9 عمليات قصف واستهداف لمواقع ومستوطنات الاحتلال في الجنوب اللبناني وشمال فلسطين المحتلة، تزامنًا مع صد محاولة توغل إسرائيلية في الجنوب.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم، تجمعات لِقوات الاحتلال في ثكنة "أفيفيم" العسكرية وآخر مشابه في مستوطنة "أفيفيم"، بِصلية صاروخية كبيرة.

وقصفت المقاومة، ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا.‏ بالإضافة لاستهداف تجمعاً لِقوات الاحتلال ومرابض مدفعيته جنوب "كريات شمونة" بِصلية صاروخية. مؤكدة "تحقيق إصابة مؤكدة ومباشرة ودقيقة".

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إنه استهدف قوة مشاة كبيرة في مستوطنة "مسكفعام" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.‏

وأضاف: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصاباتٍ مؤكدة".

وقصفت المقاومة الإسلامية، بصلية صاروخية، تجمعًا لقوات الاحتلال في ثكنة "الشوميرا"، بالإضافة لمجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة.

وكشفت النقاب، صباح اليوم، عن التصدي لِقوة من مشاة الاحتلال الإسرائيلي "حاولت التسلل" إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر؛ "اشتبك معها مجاهدونا وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".

ودوّت صفارات الإنذار، منذ ساعات فجر اليوم، في عدة مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، لا سيما شمال فلسطين المحتلة ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.