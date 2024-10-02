مقتل جنديين (إسرائيليين) وإصابة 18 في اشتباكات مع مقاتلي (حزب الله)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن مقتل جنديين وإصابة 18 آخرين، خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله قرب الحدود مع لبنان.

وأشارت إلى أن الجنود المصابين نقلوا إلى مستشفى "رمبام" في حيفا و"زيف" في صفد بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحلتة.

وقالت ما يسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، إن "صفارات الإنذار متواصلة في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وذلك بعد رصد قرابة 40 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى منذ فجر اليوم".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إصابة 10 منازل في المطلة بشمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان".

وفي المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وأوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع.

وأضاف الحزب أن مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة"، موضحا أنهم استهدفوا أيضا "تجمعا لقوات العدو في مستوطنة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة".