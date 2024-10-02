جيش الاحتلال يعترف بمقتل 8 بينهم 3 ضباط في معارك جنوبي لبنان

اعترف جيش الاحتلال قبل قليل بمقتل 8 ضباط بينهم 3 ضباط وإصابة 7 آخرين، واعترفت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجنود الجرحى أكثر بكثير ، في الحدث الاستثنائي الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالكارثة التي حلت على الجنود .

وفي التفاصيل، فقد وقع قتلى وجرى من جنود الاحتلال في كمين نصبه عناصر من حزب الله على الحدود بين الأراضي المحتلة والجنوب اللبناني، ما فجر معركة حامية بين الطرفين أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

وقد كشفت صحيفة يدعوت آحرانوت بأن الجيش الإسرائيلي كان يعزز الجنود بالطائرات ويحيطهم بالدبات ورغم ذلك وقعوا في الكمين، وعلى الرغم من تمشيط المنطقة بالطائرات الإسرائيلية قبل دخول الجنود.

وأوضحت مصادر إعلامية عبرية أن عناصر حزب الله أطلقوا أعيرة نارية وصواريخ مضادة للدروع وفجروا عبوات ناسفة في الجنود، بينما قالت مصادر إعلامية في حزب الله بأن عناصره استطاعت تدمير 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس.

وإضافة إلى ذلك وحسب حزب الله فإن عناصره فجرت قوة من مشاة العدو حاولت التسلل إلى العديسة واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر.