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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
48% من المستوطنين يصفون وضع (إسرائيل) مقارنة قبل عام بأنه الأسوأ
03 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:08 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297148
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الضفة المحتلة
القدس
إسرائيل
مستوطنين
طوفان الأقصى
أسوأ
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