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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
من مسافة صفر.. 8 قتلى و16 جريحا في عملية (تل أبيب) البطولية
03 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:12 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297152
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عملية
مستوطنين
تل أبيب
من المسافة صفر
قتلى إسرائيليين
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