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انفوجرافيك: من مسافة صفر.. 8 قتلى و16 جريحا في عملية (تل أبيب) البطولية

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https://alresalah.ps/p/297152

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عملية مستوطنين تل أبيب من المسافة صفر قتلى إسرائيليين

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