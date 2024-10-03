الضربة الصاروخية الإيرانية تدمر بالكامل قاعدة نيفاتيم لطائرات إف-35



شنت إيران هجوماً صاروخياً باليستياً ضخماً على أهداف في إسرائيل في الأول من أكتوبر، واستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية، من بين أهداف رئيسية أخرى في الأراضي المحتلة، حيث تستضيف المنشأة سربين من مقاتلات الجيل الخامس من طراز إف-35 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".

وتشير التقارير التي نقلتها بعض الصحف الأجنبية إلى أن الجزء الأكبر من طائرات إف-35 التابعة لقاعدة نيفاتيم الجوية ــ أكثر من 20 مقاتلة ــ قد دُمر في الهجوم، حيث تمثل المقاتلات الشبحية واحدة من أكثر الأهداف قيمة في ( إسرائيل) . وقد أُشير إلى المنشأة على نطاق واسع باعتبارها "القاعدة الجوية الأكثر أهمية" في إسرائيل بسبب أهمية طائرات إف-35 في الأسطول".



والجدير بالذكر أن (إسرائيل) لا تملك سوى سربين من طائرات الشبح الباهظة الثمن، وتعتمد عليها بشكل كبير حيث يعتمد بقية أسطول المقاتلات على إلكترونيات الطيران القديمة إلى حد كبير ورادارات المصفوفات الممسوحة ضوئيًا ميكانيكيًا القديمة.

وتلعب طائرات إف-35 دوراً مركزياً في الخطط الإسرائيلية للهجمات المحتملة، بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها من ميزات تعطيل الدفاع الجوي، مما يجعلها مثالية لمثل هذه العمليات. وبالتالي فإن تدمير طائرات إف-35 يشكل خطوة مهمة نحو الحد من قدرة إسرائيل على الرد بمزيد من التصعيد".

نقلا عن موقع المجلة

http://(militarywatchmagazine.com)