حماس: إغلاق الاحتلال الحرم الإبراهيمي جريمة لن تفلح في تهويد المعالم الإسلامية في فلسطين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "إغلاق الاحتلال الصهيوني الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، اليوم الخميس وحتّى الأحد القادم، تمهيداً لاستباحته وتدنيسه من قبل المتطرّفين الصهاينة، هو جريمة واعتداءٌ سافرٌ على مسجد إسلاميّ خالص، وانتهاكٌ لحرمته وقداسته، وإمعانٌ في التضييق على حقّ أهلنا في ممارسة شعائرهم الدينية فيه".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الخميس: إنَّ "هذا الإغلاق المتكرّر للمسجد الإبراهيمي، واستمرار منع رفع أذان الفجر فيه، وفرض إجراءات انتقامية ضدَّ سكّان الحارات القريبة منه، ما هي إلا سياسات صهيونية مفضوحة تكشف استهتاره بكل الأعراف والشرائع والقوانين الدولية، وعلى المجتمع الدولي التحرّك الفاعل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة الاحتلال الفاشية لتوقف عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأكدت على أنَّ "جرائم الاحتلال الاستيطانية والتهويدية ضد أرضنا ومقدساتنا الإسلامية، لن تفلح في تغيير الحقيقة والواقع مهما بلغت مخططاتهم الإجرامية، وسيبقى شعبنا الصابر المرابط في عموم الوطن وخارجه، متمسكاً بحقوقه مدافعاً عن أرضه ومقدساته، حتى انتزاع حقوقه والتحرير الشامل والعودة".