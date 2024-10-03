وزارة التربية والتعليم بغزة: الاحتلال يمعن في استهداف الأطفال ويحرمهم من حقهم في التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي "يمعن في استهدافه الوحشي للأطفال ويحرمهم من حقهم في الحماية والتعليم الآمن، مع انقضاء عام من الحرب الصهيونية على غزة".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الخميس: "أيام قليلة وينقضي عام كامل على الحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، عام حمل شرف الرباط وأجر الصبر والثبات على هذه الأرض الطيبة المباركة لكنه كان ثقيلاً كثقل الجبال على أبناء شعبنا في ظل ما يمارسه الجيش الصهيوني وحكومته النازية من بطش وقتل وتنكيل وتدمير".

وأضافت: "لقد استهدف الاحتلال على مدار عام كامل كافة القطاعات الخدماتية الحكومية وغير الحكومية في غزة وعلى رأسها قطاع التعليم، فَحَرَمَ أكثر من ستمئة وخمسين ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم للعام الدراسي الثاني على التوالي بالإضافة إلى نحو مئة ألف طالب وطالبة في مؤسسات التعليم العالي، ونحو خمسة وثلاثين ألف طفل في مرحلة رياض الأطفال.

وأكدت مواصلة استهداف الاحتلال للطلبة والعاملين في قطاع التعليم، فاستشهد منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي أكثر من أَحد عشر ألفا وستمائة طفل فلسطيني في سن التعليم المدرسي، وأصيب عشرات الآلاف بجراح وإعاقات جسدية، وصدمات نفسية كما استشهد أكثر من سبعمائة وخمسين معلماً وموظفاً تربوياً وإدارياً وأصيب المئات، واستهدف كذلك الطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم العالي فاستشهد أكثر من ألف ومئة طالب وطالبة، ونحو مئة وثلاثين عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً، وأصيب الآلاف بجراح وإعاقات مختلفة فيما لا يزال مصير المئات مجهولاً.

وأوضحت بأن الاحتلال يستمر في استهدافه للمنشآت التعليمية بشكل متكرر على الرغم من استخدام ما تبقى منها كمراكز الإيواء النازحين، ما تسبب بالتدمير الكلي أو شبه الكلي لثلاثة وتسعين بالمئة من المباني المدرسية وتدمير معظم مراكز التأهيل والتدريب ومراكز الانتاج، والتقنيات التربوية والتعليم الالكتروني؛ والإذاعة التعليمية، ومخازن اللوازم والكتب المدرسية والمباني الإدارية التابعة للوزارة والمديريات كما استهدف الاحتلال بشكل مباشر ومتعمد المباني والمنشآت الإدارية والأكاديمية التابعة لمؤسسات التعليم العالي / فدمر أكثر من مئة وثلاثين منشأة إدارية وأكاديمية في الجامعات والكليات والمعاهد بقطاع غزة.

ودعت وزارة التربية والتعليم العالي كافة منظمات المجتمع الدولي للتدخل العاجل واتخاذ خطوات فعالة لضمان حماية الأطفال والمنشآت التعليمية، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق قطاع التعليم، ومحاسبته على جرائمه أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة.

كما دعت الوزارة للضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الخاصة بالتعليم أوقات الطوارئ، والخيام التعليمية والغرف الصفية المتنقلة والقرطاسية والأدوات واللوازم المدرسية، والتي لا مبرر لمنعها.

ولليوم 363 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 689 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و 625 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.