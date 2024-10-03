أونروا: سكان غزة يعيشون رعبا لا يمكن وصفه منذ سنة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، إن سكان قطاع غزة "يعيشون رعبا لا يمكن وصفه منذ سنة تحت الهجمات الإسرائيلية".

وقالت مسؤولة الاتصالات في الوكالة لويز ووتردج، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "قطاع غزة يتعرض لهجمات إسرائيلية متواصلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن تهجير 1.9 مليون فلسطيني ومقتل أكثر من 41 ألفا".

وأضافت أن "الرعب الذي يعاني منه سكان غزة منذ 12 شهرا كل يوم وكل ساعة لا يمكن وصفه".

وأشارت ووتردج إلى أن "المستشفيات تفوح برائحة الدماء وأن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الكثير من الأطفال".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و788 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و794 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.