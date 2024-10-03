المركز الشبابي الإعلامي يستنكر النهج القمعي لميتا وحظر المثلث الأحمر

يتابع المركز باستنكار شديد تقييد شركة ميتا استخدام المثلث الأحمر الذي بات رمزا عالميا للأعمال المقاومة المناهضة للاحتلال؛ وذلك لاعتباره من قبل ميتا رمزا لحركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وتشير متابعات فريق المركز بأن ميتا (الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام) بدأت بحظر المنشورات التي يتم فيها نشر المثلث الأحمر دون الإشارة إلى حماس على الإطلاق، بل وحتى مجرد استخدامه في أي موضع على حسابك كصورة أو أيقونة أو غيرها.

يأتي ذلك في ظل حملة التضييق الممنهجة التي تتبناها الشركة منذ سنوات ضد السردية الفلسطينية، وضد كل ما يفضح جرائم الاحتلال ونازيته ضد أهلنا في قطاع غزه منذ بداية الحرب عليهم في أكتوبر 2023.

و يستنكر المركز هذا القرار بما يعنيه من التضييق المتزايد على حرية النشر والتعبير فيما يخص الحق الفلسطيني في المقاومة والحرية

و يدعو المركز إدارة ميتا إلى التراجع عن سلوكها القمعي العنصري، ووقف التمييز ضد المحتوى الفلسطيني وخاصة المقاوم.

وبطالب النشطاء والمؤثرين إلى مواصلة التفاعل بشكل أكبر لإبراز الفعل المقاوم وابتداع أساليب جديدة للتحايل على خوارزميات المنصات الرقمية، وعدم الرضوخ لتهديدات ميتا وقمعها.

كما ويدعو كافة مؤسسات العمل الإعلامي والحقوقي إلى استنكار خطوات ميتا وبذل الجهد لفضحها ومقاضاتها لقمعها حرية التعبير وتمييزها العنصري ضد الشعب الفلسطيني ورموزه المعبرة عن نضاله ومقاومته في سبيل الحرية والكرامة