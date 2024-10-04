وزراء التعليم بالإيسيسكو ينددون باستهداف (إسرائيل) مدارس غزة ولبنان

ندد وزراء التربية والتعليم بدول منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع التعليم في غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن الإيسيسكو، يوم الخميس، عقب اختتام الدورة الثالثة لمؤتمر المنظمة لوزراء التربية والتعليم، بسلطنة عمان الأربعاء والخميس، وصدر عنه "إعلان مسقط".

وندد الإعلان بما تتعرض له مؤسسات التعليم في قطاع غزة وجنوبي لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، من اعتداءات سافرة تسببت في حرمان ملايين التلاميذ والطلبة من حقهم في التعلم.

وأكد الوزراء "تضامنهم ودعمهم لجهود تمكين التلاميذ والطلاب في الدول الأعضاء المتضررة من الحروب والكوارث والأزمات".

واضطرب واقع التعليم في أغلب مدارس لبنان، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، فتح المدارس الرسمية لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لهم، بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال بدء التوغل البري في جنوبي لبنان.

وفي مأساة تعليمية أكبر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في وقت سابق الخميس، أن غارات جيش الاحتلال على القطاع دمرت 93% من المباني المدرسية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" منذ نحو عام.

ونشر المكتب بيانا لوزارة التربية والتعليم في القطاع قالت فيه: "إن الغارات الإسرائيلية قتلت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 11 ألفا و600 طفل فلسطيني في سن التعليم المدرسي و750 معلماً وموظفاً تربوياً، بالإضافة إلى أكثر من 1100 طالب جامعي و130 أكاديمياً فلسطينيا.

وبدعم أمريكي مطلق تشن "إسرائيل" إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.