(بدران) يدعو للمشاركة في (جمعة رفع العدوان عن فلسطين ولبنان)

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، اليوم الجمعة، أهالي الضفة الغربية إلى المشاركة الفاعلة في "جمعة رفع العدوان عن فلسطين ولبنان"، مؤكدًا أهمية هذه اللحظة كتعهد وفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى.

وأكد "بدران" في تصريحاتٍ صحفية، أن على جماهير الضفة مسؤولية تاريخية في تعزيز المقاومة، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي يشمل الاقتحامات والاعتقالات المستمرة، والتي كان آخرها المجزرة المروعة في مخيم طولكرم.

وحث "بدران" كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى على التواجد فيه، للحفاظ على هويته والتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويده وهدمه، مشددًا على ضرورة إحياء الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل الوحدة ورص الصفوف بين جميع الساحات، لرفع مستوى الغضب الشعبي وإرباك الاحتلال، محذرًا من أن السكوت على الاعتداءات الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الجرائم.

وأكد بدران على ضرورة التعبير عن الصوت الفلسطيني في مختلف الميادين بالضفة والقدس، واستخدام كافة وسائل المقاومة لإحداث صدى يزعج الاحتلال ويصد المستوطنين، الذين لا يفهمون إلا لغة القوة.