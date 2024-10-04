مسيرة صخمة أمام المسجد الحسيني بذكرى طوفان الأقصى

انطلقت حشودٌ أردنيةٌ ضخمة ظهر الجمعة، من أمام المسجد الحسيني، في باكورة فعاليات لإحياء “ذكرى السابع من أكتوبر المجيد، ذكرى البطولة والانتصار، والتي دعت لها الحركة الإسلامية، في أكبر احتشاد لدعم المقاومة تحت عنوان: “أكتوبر بشائر النصر”.



وحمل المشاركون في المسيرة لوحاتٍ وشعاراتٍ تؤكد على انحياز الشعب الأردني للمقاومة والدعوة لنصرتها ودعمها بكافة الوسائل المتاحة، وترفض العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على فلسطين منذ ٣٦٤ يومًا.



وردد المشاركون هتافاتٍ تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، ولبنان، مؤكدين أنّ ذكرى الطوفان مرحلة تحول في تاريخ الأمّة يجب أن يتم إعادتها مراتٍ ومراتٍ حتى رفع الظلم ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال الغاشم.



وأطلقت الحركة الإسلامية في الأردن، تمجيدًا لذكرى انطلاق الطوفان في السابع من أكتوبر الماضي، عامٌ على أوسع وأقدس هجوم ثوري وتقدمي عرفته البشرية، عامٌ على الانتفاضة العربية في وجه النظام العالمي الظالم، عامٌ على نداء الجهاد المقدس وعنونة المسجد الأقصى بوصلة العقيدة السليمة، بحسب منشور لحزب جبهة العمل الإسلامي.



واعتبرت أنّ الذكرى السنوية الأولى للطوفان التي تمثل نقطة التحول في حياة الشعب الفلسطيني والأردني والعربي وحتى احرار العالم.



ومن المقرر أن تكون الفعالية الثانية الحاشدة في سلسلة الفعاليات يوم الإثنين السابع من أكتوبر القادم في حصار سفارة الكيان الصهيوني في الرابية من كافة نقاط الوصول، بحسب الدعوة التي وجهتها الحركة الإسلامية.



العضايلة يدعو للخروج بعشرات الآلاف



وبهذه المناسبة، وجّه المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة رسالة للشعب الأردني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء معركة طوفان الأقصى.



ودعا العضايلة في كلمة مصورة بثها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جماهير الأردنيين للخروج بعشرات الألوف الجمعة المقبل للتأكيد على موقف الشعب الداعم للمقاومة والرافض للعدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني.



وشدد على أهمية خروج الجميع كبارا وصغارا رجالا ونساءً لإيصال موقف الشعب الأردني ورسالته بشكل واضح.



وأوضح أن الاحتلال المستمر في عدوانه على غزة لمدة عام تمدد في عدوانه على لبنان حتى أن التهديدات تطال الأردن.



وقال العضايلة إن مقاومتنا البطلة صمدت عاما كاملا في وجه عدو مدعوم بكافة أنواع الأسلحة والذخائر.



ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي للمشاركة الشعبية الحاشدة في ذكرى السابع من أكتوبر المجيد ذكرى المقاومة والبطولة والإباء في أعظم أيام مجابهة العدو الصهيوني في تاريخنا، هبة أردنية لحراك شعبي طيلة شهر أكتوبر تحت عنوان: أكتوبر بشائر النصر.



وأكد الحزب الدعوة التي وجهها أنّ هذا الشهر سيكون شهر دعم المقاومة بكافة الوسائل وبشائر النصر والتحرير.



المجازر متواصلة والشهداء في ارتفاع



وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 99 شهيد و 169 إصابة.



وأشارت إلى أنّه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41,788 شهيد و96,794 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.