الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في واصابة آخرين في جبهة القتال اللبنانية

اعترف جيش الاحتلال اليوم الجمعة، بمقتل جنديين من لواء غولاني في جبهة الشمال مع لبنان، كما أعلن إصابة جنديين آخرين في نفس الهجوم بجراح خطيرة.

وذكرت مصادر عبرية أن مقتل الجنديين وقع شمال هضبة الجولان المحتل، إثر انفجار مسيّرة أطلقت من العراق ليلة الأربعاء الماضية، كما أسفر الهجوم عن اصابة 24 جنديا آخرين .

من جانبه أفاد موقع "كان"، أنّ الهجوم من العراق جرى من خلال مسيّرتين، اعتُرضت إحداهما، فيما سقطت الأخرى على موقع لجيش الاحتلال شمالي هضبة الجولان، ما أدى إلى مقتل الجنديين. وأضافت أنّ الجيش يحقق في سبب عدم إطلاق إنذار في القاعدة العسكرية، على الرغم من أنّ المسيّرتين حلّقتا مسافة طويلة من العراق.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن القتيلين هما "الرقيب دانييل أفيف حاييم سوفير (19 عاماً) ، متدرب في مسار مخصص ليصبح ضابط اتصالات في الكتيبة الثالثة عشرة، لواء غولاني، والعريف تال درور (19 عاماً) ، جندي اتصالات في الكتيبة الثالثة عشرة لواء غولاني"، وهو ما يرفع عدد القتلى من جيش الاحتلال على الجبهات المختلفة إلى 726، حسب اعترافات الجيش.